(Егорова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Рождение ребёнка
01.09.1887

Сын: Тихоновъ (дер. Уткино) Захарий

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

дер. Уткино
Рождение ребёнка
28.01.1890

Сын: Тихонов (дер. Уткино) Василий

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
28.01.1890

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Рождение ребёнка
20.01.1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Уткино, Кузнецовская волость, Вышневолоцкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ

Смерть
Неизвестно