(Егорова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Рождение ребёнка
01.09.1887
Сын: Тихоновъ (дер. Уткино) Захарий
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
дер. Уткино
Рождение ребёнка
28.01.1890
Сын: Тихонов (дер. Уткино) Василий
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Рождение ребёнка
28.01.1890
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Рождение ребёнка
20.01.1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ефремов (дер. Уткино) Тихонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно