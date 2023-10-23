Мирошниченко Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мирошниченко Иван
Рождение ребёнка
29.02.1928
Сын: Мирошниченко Вениамин Григорьевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1931
Сын: Мирошниченко Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Севастьянова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно