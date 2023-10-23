Мирошниченко Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирошниченко Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мирошниченко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.02.1928

Сын: Мирошниченко Вениамин Григорьевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1931

Сын: Мирошниченко Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Севастьянова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирошниченко Полина (Пелагея) Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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