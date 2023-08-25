Свалов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1937
Дочь: Шестакова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна
Смерть
Неизвестно