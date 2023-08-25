Свалов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свалов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свалов Алексей Афанасьевич

Мать: Свалова Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
18.03.1937

Дочь: Шестакова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мать Любовь Ивановна

Смерть
Неизвестно
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