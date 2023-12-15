Рыбкин Григорий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбкин Григорий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1810 ст.

Дата смерти

04.12.1869 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
23.01.1810 ст.
Работа или профессия
1868
домовладелец
Смерть
04.12.1869 ст.
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