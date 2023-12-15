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Рыбкин Григорий Матвеевич
Рыбкин Григорий Матвеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.01.1810 ст.
Дата смерти
04.12.1869 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
23.01.1810 ст.
Работа или профессия
1868
домовладелец
Смерть
04.12.1869 ст.
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