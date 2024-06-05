Панов Виктор Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Виктор Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Панов Юрий Михайлович

Мать: Панова Галина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
2008

Сын: Панов Феликс Викторович

Мать ребёнка: Лебедева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Панова Василиса Викторовна

Мать ребёнка: Лебедева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
2018

Сын: Панов Константин Викторович

Мать ребёнка: Лебедева Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
2024

Сын: Панов Илья Викторович

Мать ребёнка: Лебедева Анастасия Владимировна

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