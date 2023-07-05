Федосья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Елизавета Егоровна

Отец ребёнка: Егор Сергеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Сергеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Настасья Егоровна

Отец ребёнка: Егор Сергеевич

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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