Федосья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Яков
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Елизавета Егоровна
Отец ребёнка: Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Сергеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Настасья Егоровна
Отец ребёнка: Егор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно