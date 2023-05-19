Козлова (Орлова) Агрипина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Орлова) Агрипина Федорова

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

08.06.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1904

Отец: Орлов Федор Федоров

Мать: Орлова Анна Георгиева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.06.1904
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно