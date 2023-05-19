Козлова (Орлова) Агрипина Федорова
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения08.06.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1904
Отец: Орлов Федор Федоров
Мать: Орлова Анна Георгиева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
11.06.1904
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно