Коршиник (Аузан) Гелена Петровна
Место рождения
Дата рождения26.08.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1866
Отец: Аузан Пётр Андреевич
Мать: Аузан Ева Якубовна
Бракосочетание
1877
Муж: Коршиник Адам Янович
Ливаны, Līvānu novads
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.
Сын: Кука Иван Адамович
Отец ребёнка: Коршиник Адам Янович
Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads
Смерть
Неизвестно