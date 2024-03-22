Коршиник (Аузан) Гелена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршиник (Аузан) Гелена Петровна

Коршиник (Аузан) Гелена Петровна

Место рождения

Вейгури, Turku pagasts, Līvānu novads

Дата рождения

26.08.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1866

Отец: Аузан Пётр Андреевич

Мать: Аузан Ева Якубовна

Вейгури, Turku pagasts, Līvānu novads
Бракосочетание
1877

Муж: Коршиник Адам Янович

Ливаны, Līvānu novads
Рождение ребёнка
15.12.1889 ст.

Сын: Кука Иван Адамович

Отец ребёнка: Коршиник Адам Янович

Каршениеки, Turku pagasts, Līvānu novads
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close