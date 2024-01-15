Иванова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1959

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Иванов Савва Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Варлаам Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Федот Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван

Смерть
До 1959
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