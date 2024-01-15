Иванова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Иван
Смерть
До 1959