Маркина Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Яна Владимировна

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

08.01.1969

Дата смерти

10.01.1969

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
10.01.1969
Кострома, город Кострома, Костромская область
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