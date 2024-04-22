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Маркина Яна Владимировна
Маркина Яна Владимировна
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
08.01.1969
Дата смерти
10.01.1969
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Смерть
10.01.1969
Кострома
, город Кострома, Костромская область
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