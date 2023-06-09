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Ямковой Клим Васильевич

Место рождения

Великие Мацевичи, Хмельницька область

Дата рождения

23.01.1901

Дата смерти

1929

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901

Отец: Ямковой Василий Иванович

Мать: Ямковая Ульяна Павловна

Великие Мацевичи, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.11.1922

Дочь: Елизавета Климовна

Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна

Круча, Хмельницька область
Рождение ребёнка
09.03.1925

Дочь: Герщук Мария Климовна

Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна

Круча, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.11.1927

Дочь: Цымбалюк Евдокия Климовна

Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна

Круча, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.10.1929

Сын: Ямковой Павел Климович

Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна

Круча, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борищук Евгения Игнатьевна

Смерть
1929
Украина