Ямковой Клим Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1901
Дата смерти1929
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1901
Отец: Ямковой Василий Иванович
Мать: Ямковая Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1922
Дочь: Елизавета Климовна
Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
09.03.1925
Дочь: Герщук Мария Климовна
Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.11.1927
Дочь: Цымбалюк Евдокия Климовна
Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
16.10.1929
Мать ребёнка: Борищук Евгения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
Украина