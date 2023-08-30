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Дорохин Захар Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Дарохин Прокопий Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Дорохин Федор Захарович

Мать ребёнка: Дорохина Анисья

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Дорохина Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Дорохина Анисья

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дорохин Николай Захарович

Мать ребёнка: Дорохина Анисья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Дорохин Яков Захарович

Мать ребёнка: Дорохина Анисья

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1914
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Анисья

Смерть
1926
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дата взята из личного дела о вступлении сына в партию
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