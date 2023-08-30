Дорохин Захар Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Дарохин Прокопий Ильич
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Дорохина Анисья
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Дорохина Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Дорохина Анисья
Рождение ребёнка
1910
Сын: Дорохин Николай Захарович
Мать ребёнка: Дорохина Анисья
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Дорохина Анисья
Место жительства
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорохина Анисья
Смерть
1926
Вяткино, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дата взята из личного дела о вступлении сына в партию