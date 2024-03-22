Михаил Митрофанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Митрофанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1807 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1876 г.р.
Вычислено 1876 г.р.
Вычислено 1882 г.р.
Вычислено 1885 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842

Отец: не указан

Мать: Ксения Федорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Сын: Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Петр Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Агрипина Артемьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипина Артемьева

Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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