Михаил Митрофанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1842
Мать: Ксения Федорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Сын: Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Петр Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Агрипина Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрипина Артемьева
Место жительства
Неизвестно
Еремино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно