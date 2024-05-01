(Спирина) Парасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Спирин Дементий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Спирина) Хевронья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1828
Сын: Спирин Филип
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Спирина) Анисья
Отец ребёнка: не указан
Смерть
До 1850