(Спирина) Парасковья Павловна 1794 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Спирина) Парасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Спирин Павел Дмитриевич

Мать: Спирина (Кондакова) Домника Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Верхнеманай, Упоровский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Спирин Дементий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Спирина) Хевронья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1828

Сын: Спирин Филип

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Спирина) Анисья

Отец ребёнка: не указан

Смерть
До 1850

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