Шарапова (Сорокина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Сорокина) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Дата смерти

22.06.2021

Пол

Женский

Отец

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Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Сорокина Нина

Рождение ребёнка
Около 1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шарапов Александр

Смерть
22.06.2021
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