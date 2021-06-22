Шарапова (Сорокина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1956
Дата смерти22.06.2021
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Сорокина Нина
Рождение ребёнка
Около 1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарапов Александр
Смерть
22.06.2021