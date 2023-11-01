Кузменко Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кузменко Артемий Андреевич
Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Кузменко Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кузменко Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кузменко Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850