Кузменко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузменко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кузменко Артемий Андреевич

Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кузменко Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кузменко Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кузменко Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кузменко Андрей Аввакумович

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузменко Андрей Аввакумович

Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область
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