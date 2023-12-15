Семёнова (Ноздровская) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1835
Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
в усадьбе Осиновка Оршанского уезда Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1836
Сын: Семёнов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
С. Осиновка Оршанский у. Могилевской губ
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
С. Осиновка Оршанский у. Могилевской губ
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Юлия Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Семёнов Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович
Смерть
Неизвестно