Семёнова (Ноздровская) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Ноздровская) Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ноздровский Пётр Семёнович

Мать: Ноздровская Устиния Андреевна

Рождение ребёнка
03.01.1835

Сын: Семенов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

в усадьбе Осиновка Оршанского уезда Могилёвской губернии
Рождение ребёнка
1836

Сын: Семёнов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

С. Осиновка Оршанский у. Могилевской губ
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

С. Осиновка Оршанский у. Могилевской губ
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Юлия Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Семёнов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Семёнов Дмитрий Иванович

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно
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