Литвинцева Елена Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинцева Елена Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1896

Дочь: Августа Михайловна

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.

Дочь: Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.

Сын: Наседкин Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.

Сын: Наседкин Гордей Михайлович

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.

Сын: Литвинцев Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.

Сын: Наседкин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинцев Михаил Аврамович

Смерть
Неизвестно
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