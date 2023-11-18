Литвинцева Елена Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1896
Дочь: Августа Михайловна
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Рождение ребёнка
22.01.1899 ст.
Дочь: Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Рождение ребёнка
08.08.1901 ст.
Сын: Наседкин Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Рождение ребёнка
31.12.1902 ст.
Сын: Наседкин Гордей Михайлович
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Рождение ребёнка
20.05.1905 ст.
Сын: Литвинцев Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Рождение ребёнка
06.01.1912 ст.
Сын: Наседкин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Литвинцев Михаил Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно