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Саморуков Федот Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саморуков Иван Иванов

Мать: Саморукова Александра Петрова?

Рождение ребёнка
10.05.1869 ст.

Сын: Саморуков Николай Федотов

Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Дочь: Саморукова Наталья Федотова

Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1874 ст.

Сын: Саморуков Иоанн Федотов

Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1879 ст.

Сын: Саморуков Григорий Федотов

Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саморукова Пелагея Климонова

Смерть
Неизвестно
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