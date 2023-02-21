Саморуков Федот Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1869 ст.
Сын: Саморуков Николай Федотов
Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.
Дочь: Саморукова Наталья Федотова
Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова
Рождение ребёнка
26.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова
Рождение ребёнка
10.03.1879 ст.
Сын: Саморуков Григорий Федотов
Мать ребёнка: Саморукова Пелагея Климонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно