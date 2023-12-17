Шикинов Андрей Панкратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шикинов Панкрат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикинов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shikinova Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Shikinova Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Аграфена Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно