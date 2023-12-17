Шикинов Андрей Панкратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шикинов Андрей Панкратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шикинов Панкрат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикинов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикинов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shikinova Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Shikinova Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Анна Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Аграфена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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