Баяндин Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаяндин Матвей Иванович

Баяндин Матвей Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баяндин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1908

Сын: Баяндин Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Воспитывался в детском доме вместе с братьями. В каком - неизвестно. В 1930-х проживал в Екатеринбурге, был военным.
Рождение ребёнка
08.06.1910

Сын: Баяндин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Воспитывался в детском доме вместе с братьями.
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Баяндин Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна

Баранчинский, Кушвинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баяндина Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close