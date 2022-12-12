Баяндин Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баяндин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1908
Сын: Баяндин Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна
Воспитывался в детском доме вместе с братьями. В каком - неизвестно. В 1930-х проживал в Екатеринбурге, был военным.
Рождение ребёнка
08.06.1910
Сын: Баяндин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна
Воспитывался в детском доме вместе с братьями.
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Баяндин Дмитрий Матвеевич
Мать ребёнка: Баяндина Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баяндина Вера Ивановна
Смерть
Неизвестно