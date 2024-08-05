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Саликов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Саликова) Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Харина Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Харина Любовь Дмитриевна

Бракосочетание
19.02.1925

Жена: Харина Любовь Дмитриевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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