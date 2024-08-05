Саликов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Саликова) Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Харина Любовь Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саликов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Харина Любовь Дмитриевна
Бракосочетание
19.02.1925
Жена: Харина Любовь Дмитриевна
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно