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Куклин Михаил Петрович

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Место рождения

Тарасово, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.09.1906

Дата смерти

30.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906

Отец: Куклин Петр Александрович

Мать: Куклина Евлампия Даниловна

Тарасово, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
10.12.1947

Жена: Куклина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.03.1948

Сын: Куклин Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1952

Сын: Куклин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1954

Сын: Куклин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна

Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
Смерть
30.01.1980
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
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