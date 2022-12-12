Куклин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения12.09.1906
Дата смерти30.01.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1906
Бракосочетание
10.12.1947
Жена: Куклина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.03.1948
Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.04.1952
Сын: Куклин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
28.09.1954
Сын: Куклин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Куклина Анна Дмитриевна
Смерть
30.01.1980