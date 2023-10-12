Козлова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Козлов Вячеслав Тимофеевич
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Козлов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1900
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916