Козлова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1883 ст.

Сын: Козлов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Козлов Вячеслав Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Козлов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Козлов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Козлов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Козлов Тимофей Конанович

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Тимофей Конанович

Смерть
После 1916
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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