Артамонова Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909 ст.
Дочь: Артамонова Полина Архиповна
Отец ребёнка: Артамонов Архип Львович
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Артамонов Фёдор Архипович
Отец ребёнка: Артамонов Архип Львович
Смерть
Неизвестно