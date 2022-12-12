Артамонова Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонова Зоя Ивановна

Артамонова Зоя Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909 ст.

Дочь: Артамонова Полина Архиповна

Отец ребёнка: Артамонов Архип Львович

Ромашково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Артамонов Фёдор Архипович

Отец ребёнка: Артамонов Архип Львович

Ромашково, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close