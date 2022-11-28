Киселев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

1969 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.?

Отец: Киселев Владимир

Мать: Волкова Анна Никифоровна

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