Спиридон? Киприанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Киприан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пераскева Елазарова
Рождение ребёнка
1872
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пераскева Елазарова
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кирилл
Мать ребёнка: Пераскева Елазарова
Смерть
Неизвестно