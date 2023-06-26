Спиридон? Киприанов Около 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спиридон? Киприанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1881 г.р.

Добавил:

ЮЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Киприан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пераскева Елазарова

Рождение ребёнка
1872

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пераскева Елазарова

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кирилл

Мать ребёнка: Пераскева Елазарова

Смерть
Неизвестно

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