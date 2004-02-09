Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна
Место рождения
Дата рождения01.01.1910
Дата смерти09.02.2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна
Отец ребёнка: Каргин Иван Михайлович
Смерть
09.02.2004
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан