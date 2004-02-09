Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Синяева) Екатерина Осиповна

Место рождения

Суходол, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1910

Дата смерти

09.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1910

Отец: Синяев Осип Федорович

Мать: Синяева (Чернова) Мария Федоровна

Суходол, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скоробогатов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Корняк (Каргина) Лидия (Людмила) Ивановна

Отец ребёнка: Каргин Иван Михайлович

Смерть
09.02.2004
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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