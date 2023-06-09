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Говядина Евдокия

Место рождения

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Говядин Александр

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: Говядина Прасковья Леоновна

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говядин Локтион

Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич

Злынка, Стародубский уезд, Черниговская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говядин Леон Леонтьевич

Смерть
Неизвестно