Говядина Евдокия
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Говядин Александр
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: Говядина Прасковья Леоновна
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говядин Локтион
Отец ребёнка: Говядин Леон Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно