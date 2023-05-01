Владимиров Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Пётр Васильевич

Владимиров Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Владимиров Василь Ильич

Мать: Владимирова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Владимир Петрович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова Галина Петровна

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Николай Петрович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Пётр Петрович

Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Парасковья Васильевна

Смерть
Неизвестно