Владимиров Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Владимир Петрович
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова Галина Петровна
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Николай Петрович
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Владимирова Парасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно