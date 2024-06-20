Давыдова (Маенкова) Евдокия Михайловна Около 1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова (Маенкова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.01.1894 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.05.1895 ст.

Сын: Давыдов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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