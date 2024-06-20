Давыдова (Маенкова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1894 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1895 ст.
Сын: Давыдов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно