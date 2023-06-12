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Ламонов Илья Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламонов Иван Ильич

Мать ребёнка: Ламонова Александра Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филонова Нина Ильинична

Мать ребёнка: Ламонова Александра Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламонов Виктор Ильич

Мать ребёнка: Ламонова Александра Мироновна

Смерть
Неизвестно