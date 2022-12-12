Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна

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Место рождения

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1878

Муж: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Фархижамал дочь Ахмад Салкай улы 22 и Жалалуддин Ахмад улы 27 вдовец. Никах, дата, представители и свидетели: 03.05.1856. ее представлял старший брат Сабит Ахмади улы его Фатхулла Файзулла улы свидете... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1879

Сын: Залалетдинов Набиулла Залалетдин улы

Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1881

Дочь: Залалетдинова Бибихадича Залалетдиновна

Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1897

Сын: Залалетдинов Галиулла Залалетдин улы

Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы

Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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