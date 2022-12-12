Сюлекеева Фархизямал Ахмадовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.03.1878
Фархижамал дочь Ахмад Салкай улы 22 и Жалалуддин Ахмад улы 27 вдовец. Никах, дата, представители и свидетели: 03.05.1856. ее представлял старший брат Сабит Ахмади улы его Фатхулла Файзулла улы свидете... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1879
Сын: Залалетдинов Набиулла Залалетдин улы
Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Рождение ребёнка
13.07.1881
Дочь: Залалетдинова Бибихадича Залалетдиновна
Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Рождение ребёнка
28.01.1897
Сын: Залалетдинов Галиулла Залалетдин улы
Отец ребёнка: Ахмадиев Залалетдин Ахмади улы
Смерть
Неизвестно