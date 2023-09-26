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Филиппов Николай

Место рождения

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

?.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: Филиппов Филипп

Мать: Филиппова Татьяна

д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
20.06.1949

Дочь: Левченкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
04.01.1953

Сын: Филиппов Зотик

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
24.05.1955

Сын: Филиппов Петр

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
15.06.1957

Дочь: Пыльская Мария

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.05.1960

Сын: Филиппов Василий

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
09.04.1961

Сын: Филиппов Георгий

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
?.01.1966

Сын: Филиппов Николай

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1968

Дочь: Тихомирова Елена

Мать ребёнка: Филиппова Устинья

Спасов Клин, Холмский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Устинья

Смерть
?.11.1984
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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