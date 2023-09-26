Филиппов Николай
Место рожденияд. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Дата рождения08.12.1929
Дата смерти?.11.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929
Отец: Филиппов Филипп
Мать: Филиппова Татьяна
д. Ванино Локнянский р-н Псковская обл
Рождение ребёнка
20.06.1949
Дочь: Левченкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
04.01.1953
Сын: Филиппов Зотик
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
24.05.1955
Сын: Филиппов Петр
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
15.06.1957
Дочь: Пыльская Мария
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
03.05.1960
Сын: Филиппов Василий
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
09.04.1961
Сын: Филиппов Георгий
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
?.01.1966
Сын: Филиппов Николай
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Рождение ребёнка
27.05.1968
Дочь: Тихомирова Елена
Мать ребёнка: Филиппова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Устинья
Смерть
?.11.1984
Коскино-2, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область