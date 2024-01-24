Ермаков Иван Прохорович
Место рожденияд.Головчицы, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чериковский р-н
Дата рождения09.02.1924
Дата смерти05.11.1982
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924
д.Головчицы, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чериковский р-н
Рождение ребёнка
14.02.1951
Сын: Ермаков Александр Иванович
Мать ребёнка: Ермакова Ольга Александровна
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
05.11.1982
д.Пустынь, Ярославская обл.