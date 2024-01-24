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Ермаков Иван Прохорович

Место рождения

д.Головчицы, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чериковский р-н

Дата рождения

09.02.1924

Дата смерти

05.11.1982

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1924

Отец: Ермаков Прохор Фатеевич

Мать: Ермакова Александра Никитична

д.Головчицы, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чериковский р-н
Рождение ребёнка
14.02.1951

Сын: Ермаков Александр Иванович

Мать ребёнка: Ермакова Ольга Александровна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
05.11.1982
д.Пустынь, Ярославская обл.
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