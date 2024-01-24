Картавова (Паншина) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.04.1919
Сын: Картавов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Картавов Василий Федорович
Воскресенск, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Картавов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно