Суппес Иван Артурович 03.08.1974 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суппес Иван Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1974

Отец: Суппес Артур Генрихович

Мать: Андрес Эрна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суппес (Прокина) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суппес (Чикурова) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.07.2004

Сын: Суппес Сергей Иванович

Мать ребёнка: Суппес (Чикурова) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
05.05.2015

Дочь: Суппес Карина Ивановна

Мать ребёнка: Суппес (Прокина) Марина

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