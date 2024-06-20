Суппес Иван Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1974
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1974
Отец: Суппес Артур Генрихович
Мать: Андрес Эрна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суппес (Прокина) Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.2004
Мать ребёнка: Суппес (Чикурова) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.05.2015
Дочь: Суппес Карина Ивановна
Мать ребёнка: Суппес (Прокина) Марина