Зубов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубов Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1926

Дата смерти

31.07.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926

Отец: Зуб Петр

Мать: Зуб Наталья Моисеевна

Рождение ребёнка
22.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубова Тамара Ивановна

Смерть
31.07.1975
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