Зубов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1926
Дата смерти31.07.1975
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1926
Отец: Зуб Петр
Мать: Зуб Наталья Моисеевна
Рождение ребёнка
22.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зубова Тамара Ивановна
Смерть
31.07.1975