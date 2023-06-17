Лозовская (Колесникова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лозовская (Колесникова) Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Сын: Лозовский Вячеслав

Отец ребёнка: Лозовский Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
05.06.1953

Сын: Лозовский Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Лозовский Григорий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лозовский Григорий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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