Лозовская (Колесникова) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Сын: Лозовский Вячеслав
Отец ребёнка: Лозовский Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
05.06.1953
Сын: Лозовский Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Лозовский Григорий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно