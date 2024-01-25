Парамонов Аверьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Парамонов Никифор (предположительно)
Рождение ребёнка
1926
Сын: Парамонов Михаил Аверьянович
Понарино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Сергей Аверьянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парамонов Яков Аверьянович
Смерть
Неизвестно