Парамонов Аверьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонов Аверьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Парамонов Никифор (предположительно)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Парамонов Михаил Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Понарино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Сергей Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парамонов Яков Аверьянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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