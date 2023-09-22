Бузин Симеон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Гарусина Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Бузина Акилина Ивановна
Рождение
До 1853
Отец: Бузин Дмитрий
Рождение ребёнка
26.10.1871 ст.
Дочь: Бузина Зиновия Симеоновна
Мать ребёнка: Бузина Акилина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузина Акилина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно