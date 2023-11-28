Тицнер Вера Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тицнер Вера Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1907

Дата смерти

25.08.1993

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907

Отец: Тицнер Евгений Дмитриевич

Мать: Тицнер Любовь Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1925

Сын: Дункерс Юрий Федорович

Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович

Рождение ребёнка
12.05.1933

Дочь: Смирнова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович

Рождение ребёнка
08.01.1939

Дочь: Дункерс Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дункерс Лариса Федоровна

Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дункерс Анна Федоровна

Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович

Смерть
25.08.1993
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