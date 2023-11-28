Тицнер Вера Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1907
Дата смерти25.08.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907
Рождение ребёнка
05.06.1925
Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович
Рождение ребёнка
12.05.1933
Дочь: Смирнова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович
Рождение ребёнка
08.01.1939
Дочь: Дункерс Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дункерс Лариса Федоровна
Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дункерс Анна Федоровна
Отец ребёнка: Дункерс Федор Федорович
Смерть
25.08.1993