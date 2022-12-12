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Манторов Федор Григорьевич

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Место рождения

Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

19.04.1891 ст.

Дата смерти

30.04.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1891 ст.

Отец: Манторов Григорий Ефимович

Мать: Манторова Марина Евграфовна

Манторовка, Нижнеломовский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Манторова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1928

Дочь: Сахно Мария Федоровна

Мать ребёнка: Манторова Анастасия Ивановна

Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.04.1949
Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
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