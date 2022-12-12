Манторов Федор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.04.1891 ст.
Дата смерти30.04.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1891 ст.
Бракосочетание
23.01.1912
Рождение ребёнка
05.11.1928
Дочь: Сахно Мария Федоровна
Мать ребёнка: Манторова Анастасия Ивановна
Потьма, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
30.04.1949
Елизаветопольское, Карталинский муниципальный район, Челябинская область