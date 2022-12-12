Щаулина Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щаулина Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1906 ст.

Дочь: Щаулина Мария Борисовна

Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович

Рождение ребёнка
21.08.1909 ст.

Дочь: Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1915 ст.

Дочь: Мария Борисовна

Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович

Москва, город федерального значения Москва
В честь преп.Марии, празднуется 26 января по ст.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щаулин Борис Егорович

Смерть
Неизвестно
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