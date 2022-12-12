Щаулина Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 01.01.1906 ст.
Дочь: Щаулина Мария Борисовна
Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович
Рождение ребёнка
21.08.1909 ст.
Дочь: Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович
Рождение ребёнка
20.01.1915 ст.
Дочь: Мария Борисовна
Отец ребёнка: Щаулин Борис Егорович
В честь преп.Марии, празднуется 26 января по ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно