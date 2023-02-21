Сарайкина (Громоздина) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарайкина (Громоздина) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1940

Сын: Сарайкин Виталий Никифорович

Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Сарайкин Борис Никифорович

Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
28.07.1946

Сын: Сарайкин Александр Никифорович

Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич

Алтайское, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарайкин Никифор Фомич

Смерть
Неизвестно
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