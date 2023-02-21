Сарайкина (Громоздина) Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1940
Сын: Сарайкин Виталий Никифорович
Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Сарайкин Борис Никифорович
Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич
Рождение ребёнка
28.07.1946
Сын: Сарайкин Александр Никифорович
Отец ребёнка: Сарайкин Никифор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно