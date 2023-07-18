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Султанов Наиль Фанилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Султанов Фаниль

Мать: Шарипова Галима

Рождение ребёнка
07.01.1980

Дочь: Султанова Ляйсан Наилевна

Мать ребёнка: Гареева Рузиля

Рождение ребёнка
26.05.1983

Дочь: Султанова Регина Наилевна

Мать ребёнка: Гареева Рузиля

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Султанова Динара Наилевна

Мать ребёнка: Гареева Рузиля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гареева Рузиля

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