Султанов Наиль Фанилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Султанов Фаниль
Мать: Шарипова Галима
Рождение ребёнка
07.01.1980
Дочь: Султанова Ляйсан Наилевна
Мать ребёнка: Гареева Рузиля
Рождение ребёнка
26.05.1983
Дочь: Султанова Регина Наилевна
Мать ребёнка: Гареева Рузиля
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Султанова Динара Наилевна
Мать ребёнка: Гареева Рузиля
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гареева Рузиля