Мартин Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин Логинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Логин Никифорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Дарья Мартиновна

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Мартинович

Мать ребёнка: Ирина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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