Мартин Логинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Логин Никифорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Дарья Мартиновна
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Мартинович
Мать ребёнка: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Селятино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно