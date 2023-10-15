Темникова (Медведенко) Валентина Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.11.1961
Дочь: Анцупова Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Темников Антон Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1963
Дочь: Темникова Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Темников Антон Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1964
Отец ребёнка: Темников Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1967
либо 1968