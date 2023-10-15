Темникова (Медведенко) Валентина Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Медведенко) Валентина Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1961

Дочь: Анцупова Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Темников Антон Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1963

Дочь: Темникова Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Темников Антон Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1964

Сын: Темников Иван Антонович

Отец ребёнка: Темников Антон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Антон Иванович

Смерть
Около 1967
либо 1968
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