Журавлева (Черняйкина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Алексей
Рождение ребёнка
09.10.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Журавлев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлев Алексей