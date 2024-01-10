Федосова (Медведева) Анисия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1910
Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
27.01.1912
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
10.02.1914
Сын: Федосов Дмитрий
Отец ребёнка: Федосов Василий Афанасьевич
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургской губернии